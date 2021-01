Adrian Streinu-Cercel, după incendiul de la Institutul Matei Balș: Clădirea era din 1953, dar fusese refăcută din toate punctele de vedere. Ultima linie de oxigen a fost montată în decembrie, cu toate avizele

Adrian Streinu-Cercel a precizat că Institutul Național de Boli Infecțioase Matei Balș, unde vineri dimineață a izbucnit un incendiu în care au murit patru persoane, funcționează într-o clădire veche din 1953, dar care a fost refăcută din toate punctele de vedere, inclusiv al furnizării de oxigen.

