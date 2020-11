Adrian Streinu-Cercel: În decurs de 12 zile, practic, de la o persoană infectată se ajunge să avem alte 40 de persoane infectate. Din cele 40 la 12 zile, noi vedem doar circa 40% (VIDEO)

Adrian Streinu-Cercel, managerul Institului Național de Boli Infecțioase „Matei Balș”, a explicat că de la o persoană infectată, în circa patru zile, vom avea alte trei persoane infectate și tot așa. Astfel, spune el, în decurs de 12 zile, se ajunge la 40 de persoane infectate. „Din aceste 40 de persoane la 12 zile, noi vedem doar circa 30%, 40% – cele care sunt în strictă relație cu un pacient cunoscut, cele care apar în urma anchetelor epidemiologice”, a spus medicul, miercuri, în direct pe B1 TV, la „Se întâmplă acum!” cu Tudor Barbu.

