Adrian Streinu-Cercel, managerul Institutului Matei Balș: 'Acest virus SARS-CoV-2 nu are de gând să iasă prea curând din circulaţie. Are peste 38 de mutații'

Managerul Institutului Naţional de Boli Infecţioase "Matei Balş", Adrian Streinu-Cercel, a declarat, joi, că, potrivit ultimului studiu, există cel puțin 38 de mutații ale coronavirusului. Medicul atrage atenția că SARS-CoV-2 nu pare să ‘iasă prea curând din circulație’, astfel că le atrage atenția oamenilor să respecte regulile sanitare anunțate de autorități.

Streinu-Cercel: SARS-CoV-2 nu are de gând să iasă prea curând din circulaţie

"Acest virus SARS-CoV-2 nu are de gând să iasă prea curând din circulaţie - nivelul mare de mutaţii pe care a început să şi-l dezvolte. Chiar în această dimineaţă am citit un articol care urmează să fie rapid publicat, cu multitudinea de mutaţii pe care le are la nivel de structură de spike, peste 38 de variante, care se pare că asociază un grad de infectivitate şi de severitate mai mare bolilor pe care le induc. Este foarte adevărat că aceste mutaţii au fost izolate de la Spitalul Pitie-Salpetriere din Paris", a afirmat Streinu-Cercel, joi, la conferinţa de lansare a proiectului "Întărirea capacităţii instituţionale pentru controlul infecţiilor spitaliceşti şi gestionarea consumului de antibiotice în România", potrivit Agerpres.

Adrian Streinu-Cercel a mai precizat că pacienții care s-au tratat până acum la Institutul Matei Balș de alte patologii, nu s-au infectat cu noul coronavirus.

Corpul de control al Ministerului Sănătății, la Institutul Matei Balș

Amintim că vineri, 24 iulie, Corpul de Control al Ministerului Sănătății a ajuns la Institutul de Boli Infecțioase Matei Balș, după ce joi reprezentanții Societății Române de Anestezie și Terapie Intensivă au venit cu acuzații grave la adresa conducerii Institutului.

Aceștia îl acuză pe directorul care este și medicul Streinu Cercel de abuz de putere. De asemenea, acuză cp în funcția ocupată de un doctor în cadrul secției ATI, se află un medic care nu este de specialitate, de mai bine de 10 ani. Mai este și o altă acuzație gravă, mai mulți pacienți care au fost testați pentru COVID-19 nu ar fi primit tratament cu antivirale, ulterior o parte dintre pacienți ar fi decedat.

Adrian Streinu Cercel, managerul institutului Matei Balș, a respins, într-o intervenție pentru B1 TV, acuzațiile lansate public de Societatea Română de Anestezie-Terapie Intensivă (SRATI), privind conducerea ilegală a secției ATI.

Adrian Streinu Cercel a precizat în emisiunea moderată de Tudor Barbu că sunt fake news-uri: “Este un fake news. Doctorii nu refuză să lucreze într-o pandemie. Eu cred că nu e momentul să ne jucăm de-a pandemia și fiecare să își vadă de treburile lui. Mai ales că vorbil despre o secție de Terapie Intensivă, nu despre o secție de Anestezie și Terapie Intensivă. Am cerut de foarte mulți ani o curiculă specială pentru cei care lucrează în terapie intensivă din alte specialități decât cea pur chirurgicală. După cum puteți vedea, în loc să ne unim eforturile și să vedem cum naiba trecem peste această pandemie...”