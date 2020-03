Adrian Streinu Cercel: Medicul infectat cu coronavirus este în stare foarte bună. E foarte probabil ca într-o lună să avem mult mai multe cazuri (VIDEO)

Medicul Adrian Streinu Cercel, managerul Institutului Naţional de Boli Infecţioase ”Matei Balş”, a declarat că femeia diagnosticată cu coronavirus, medic la Spitalul ”Dimitrie Gerota” din Capitală se află în stare generală foarte bună.

”Prima informație este că starea generală este foarte bună, ceea ce este foarte important. În rest, continuăm ancheta epidemiologică pentru toți contacții, în așa fel încât să sperăm că nu vom mai avea alte cazuri colaterale”, a declarat Streinu cercel, într-o intervenție telefonică în cadrul Știrilor B1 TV.

În ceea ce privește cazul „Pacientului 17”, cel care a infectat alte șase persoane după ce nu a declarat că a călătorit în Israel, țară de unde, cel mai probabil, a contractat virusul, medicul a precizat: ”Face parte din scenariul pe care noi îl cunoaștem. Faptul că pacientul, la un moment dat, a fost identificat e un lucru foarte bun și am fost în măsură, ca în 24 d ore să identificăm foarte mulți dintre contacți”.

Întrebat ce urmeaază acum, în condițiile în care România a intrat în scenariul 2 de răspuns la coronavirus, Adrian Streinu Cercel a răspuns:

„Este evident că aceste cazuri se vor înmulți. Noi suntem pregătiți. Chiar în aceatsă dimineață am luat decizia de modificare a unor secții, în așa fel încât să le facem apte de a primi numai pacienți infectați cu coronavirus. Suntem cu arma la picior, ca să zic așa. Medicii sunt pregătiți, echipamentele sunt puse pe secție”.

De asemenea, întrebat când se așteaptă să fie vârful epidemiei în România, specialistul a precizat: ”Din calculele actuale, este foarte greu de previzionat acest lucru, dar e foarte probabil ca într-o lună să avem mult mai multe cazuri”.

