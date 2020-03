Adrian Streinu-Cercel: Oamenii pot refuza testarea, dar pierd o șansă să afle care este starea lor de sănătate. În plus, studiul pe București are în spate o pregătire minuțioasă (VIDEO)

Bucureștenii pot refuza să fie testați pentru noul coronavirus în cadrul studiului pregătit de experții de la Institutul Național de Boli Infecțioase „Matei Balș”, o spune chiar președintele instituției, Adrian Streinu-Cercel, care atrage atenția, totuși, că o astfel de decizie înseamnă o șansă ratată pentru cetățeni, dar și că proiectul are în spate o pregătire minuțioasă.

„Ei pot să și refuze, dar dacă refuză, total inutil de altfel, pierd o șansă să știe care este statusul lor virusolog. Eu vreau să vă spun, și nu e niciun secret, efortul de a dezvolta acest proiect nu a fost unul dintre cele mai mici cu putință. În primul rând, ne-am izbit de sursa de finanțare. În al doilea rând, ne-am izbit de modalitatea de procurare a reactivilor. În al treilea rând, a trebuit să studiem cât se poate de clar dacă aceste kituri pe care le folosim sunt și cu eficacitate și a trebuit să facem o paralelă cu ceea ce avem în momentul de față, adică cu RT-PCR, cum are toată lumea. Ne-am pregătit”, a declarat Adrian Streinu-Cercel.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.