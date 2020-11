Adrian Streinu-Cercel: Pacienții infectați cu noul coronavirus mor inclusiv pe secțiile obișnuite, nu trebuie să ajungă neapărat în Terapie Intensivă (VIDEO)

Adrian Streinu-Cercel, managerul Institutului Național de Boli Infecțioase „Matei Balș” din Capitală, a explicat că pacienții „sunt asistați pe secțiile normale în aceleași condiții” precum în cele de Terapie Intensivă, „mai puțin faptul că n-au ventilatoare”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.