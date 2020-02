Streinu-Cercel: Gorjeanul cu coronavirus nu primeşte tratament. E doar purtător al virusului (VIDEO)

Adrian Streinu-Cercel, managerul Institutului de Boli Infecțioase „Matei Balș”, a declarat că tânărul diagnosticat cu coronavirus nu primeşte niciun tratament și doar e ținut sub supraveghere.

„Persoana este OK, este bine, avem de a face cu un purtător de coronavirus. Când vom avea două teste negative consecutive, va fi lăsat la domiciliu. În momentul de faţă e sănătos, dar e purtător de acest virus”, a declarat Streinu Cercel.

Întrebat cu câte persoane a intrat în contact pacientul, acesta a răspuns: „cu destule”.

Adrian Streinu-Cercel a mai declarat că italianul care l-ar fi infectat pe român nu prezenta simptome de boală în perioada în care s-a aflat în România și că gorjeanul cu coronavirus nu lucrează într-un restaurant, aşa cum s-a spus iniţial, ci într-o hală cu metale. El s-ar fi infectat după ce italianul ar fi mers în hală, la șeful tânărului.

Medicul a insistat că trebuie să ne spălăm pe mâini cât mai des, să strănutăm în batistă și să evităm să punem mâna pe față.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.