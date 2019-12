Cancerul de col uterin, boala care face ravagii în rândul româncelor: Peste 3.000 de noi cazuri, în fiecare an în România (VIDEO)

Statistici îngrijorătoare. Cancerul de col uterin continuă să facă ravagii în rândul femeilor din România. Managerul Institutului "Matei Balş", Adrian Streinu Cercel, spune că în țara noastră se înregistrează, în fiecare an, peste 3.000 de noi cazuri. Cumplita boală face victime mai ales printre femeile tinere de până în 50 de ani.

Potrivit medicilor, 8 din 10 femei cu vârste cuprinse între 15-44 de ani pot fi afectate din cauza tulpinii care provoacă boala.

