Adrian Streinu Cercel: Un lockdown acum e greu de realizat. Masca de protecție va face diferența / Spitalele de boli infecțioase sunt practic la refuz (VIDEO)

Medicul Adrian Streinu Cercel, managerul Institutului Naţional de Boli Infecţioase „Matei Balş”, a declarat marți seară, pentru B1 TV, că vede greu de impus acum carantina la nivel național. În schimb, el a pus accent pe purtarea măștii de protecție și a subliniat că, într-un viitor nu foate îndepărtat, aceasta va face diferența. El a mai vorbit și despre cât de dificilă este munca personalului medical de când a izbucnit epidemia de coronavirus: „Spre sfârșitul zilei, toată lumea e sleită. Nu mai spun că e cu nervii la pământ”.

Întrebat de moderatorul B1 TV Silviu Mănăstire dacă se impune revenirea la carantină totală, pentru a limita răspândirea coronavirusului, profesorul a răspuns: „Un lockdown în momentul de față este greu de realizat, ținând cont de numărul mare de cazuri. Mai mult decât atât, acestea sunt cazuri care sunt la vedere. În spatele lor, sunt asimptomaticii care evident că împrăștie virusul în continuare”.

Streinu Cercel a subliniat apoi că este esențial ca toți oamenii să poarte masca de protecție, inclusiv când sunt la serviciu: „Avem o problemă legat de cei care nu înțeleg că, în momentul de față, trebuie să poate mască de dimineață până seară, inclusiv la birou. Această mască e cea care va face diferența într-un interval nu foarte îndepărtat de timp. Acum spitalele de boli infecțioase practic sunt la refuz. Ați văzut că ne apropiem cu pași repezi să competăm și locurile din Terapiile Intensive, or dacă punem 5% fiecare zi din acest număr de cazuri care apar sub formă de cazuri noi, aceste procente ajung la ATI”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.