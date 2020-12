Adrian Streinu Cercel: ''Vorbim prea mult de efectele adeverse si nu de modul în care putem să ne protejam. Singura metodă de protectie este vaccinul''

Adrian Streinu Cercel a declarat s-a vaccinat împotriva coronavirus. Acesta a spus că vaccinul este extrem de bun și că nu a durut deloc. El a mai adăugat că nu încearcă să convingă pe nimeni să se vaccineze.

„Fiecare care vine aici dorește să se vaccineze, e dorința de a se vaccina, nu e vorba că-l împinge cineva de la spate. Vaccinul este superb din punctul de vedere al modului în care a fost conceput. Sunt practic niște grămăjoare mici de grăsime și în interiorul acestor grămăjoare este pusă o moleculă de ARN, care induce în organismul nostru producerea acelei molecule de vârf - spike - pe urmă celelate celule vin și fac treaba și fac anticorpul necesar, ca atunci când vine virusul să fie inactivat de la poarta de intrare. Ceea ce este nemaipomenit”, a explicat doctorul Streinu-Cercel.

"Nu a durut deloc. Fetele au mână ușoară, sunt de la noi din Institut. Vreau să le mulțumesc că au făcut treabă minunată în pandemie. Vaccinul este superb, sunt niște grămăjoare de grăsime, și în mijloc are DNA.Celelalte celule fac treaba și se produce imunitatea", a declarat Streinu Cercel.

„Nu se pune problema să convingem pe cineva să se vaccineze. Vor să se vaccineze? Bine! Nu vor? Bine! Însă dacă nu se vaccinează să nu se întrebe de ce s-au îmbolnăvit.

Dacă lumea nu pricepe că din acest virus se moare, e problema lor. Statul, respectiv statele europene au pus la dispoziția cetățenilor acest vaccin. Vor să se vaccineze, bine. Nu vor să se vaccinee, iarăși bine, însă, dacă se îmbolnăvesc, să nu se întrebe de ce li s-a întâmplat treaba asta. Atât de simplu este! Vorbim prea mult de efectele adeverse si nu de modul în care putem să ne protejam. Singura metodă de protectie este vaccinul”, a spus acesta.

