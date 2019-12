Performanță a cinematografiei românești, ignorată de Ministerul Culturii. Mesajul acid al actorului Adrian Văncică

"Cadoul de Crăciun", scurtmetrajul lui Bogdan Mureşanu, a fost inclus pe lista scurtă de propuneri pentru nominalizare la Oscar. (Detalii AICI) O adevărată performanță, dar care pare că nu impresionează deloc Ministerul Culturii. Despre asta a scris pe Facebook inclusiv Adrian Văncică, unul dintre actorii principali ai acestui scurtmetraj.

Văncică a povestit că l-a sunat un prieten să-i spună că reușitele lor sunt ignorate de Ministerul Culturii, în vreme ce realizările din domenii precum sportul sunt promovate pe rețeaua socială de către ministerul de resort. Discuția l-a pus serios pe gânduri pe actor, după cum chiar el mărturisește.

Postarea integrală a actorului Adrian Văncică.

„Ma suna un prieten care stia ca la premiile Academiei Europene de Film de anul asta, din 7 decembrie, cel mai bun scurt metraj din Europa a fost din Romania.( “Cadoul de Craciun”- Regia Bogdan Muresanu, cu Ioana Flora si subsemnatu’), zice....

-Bã, ce faceti voi cu filmu’ nu e culturã?

-Ba cam e.

- Pai ii cam doare in cur pe astia de voi.

-Care astia?

-De la Ministerul Culturii!

-Ce vorbesti ma? N-are cum...

-Ia uita-te tu pe contul lor de facebook ca astia nu zic nimic. Aia de la Sport mai spun ca ce-a facut echipa de handbal, ca ce-a mai facut cutare in Europa, altu' la Olimpiada, la cultura sufletu’...voi nici nu existati.

M-am uitat pe contul Ministerului Culturii, cam asa e :))). Nimic despre asta.

-Dar ca sunteti la Oscar pe lista scurta in cele mai bune zece scurt metraje din lume , ai vazut ca n-au zis?

-Lasa ma oamenii in pace, ca poate au alte treburi...

-Ba, daca eu eram Ministrul Culturii va sunam...”Ba, panaramele dracu, ce-ati facut ma acolo? Dati-mi si mie saracia aia de film sa-l vad si eu, ca intr-un fel sunt cam sefu’ vostru.... Si? Mai departe ce planuri aveti? Va ajutam cu ceva? Ce-aveti de gand?“

-Ba, lasa ministru' in pace ca esti hater.

-Nu-l las ba ca mai e si actor. Cred ca d-aia...

-Ba n-auzi sa te potolesti? Esti hater!

-Sunt pe dracu sa ma ia, cand dai de baut?

- Acuma, hai pe la mine.

-Hai ca vin.

Si vine ca il cunosc. E deja in taxi.

Acuma treaba e ca nemericul m-a pus pe ganduri cu ce a zis...care o fi ea Romania aia normala de care am tot auzit? Cum o arata ea? Ca eu sunt invatat cu normalitatea ailalta...sa iesi din porumb si sa te caci in drum.

Lasa ca n-au intrat zilele-n sac. :))))”