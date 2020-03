Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului BNR: Dacă e posibil, ar fi bine ca băncile să amâne plata ratelor / Dacă pică băncile, pică toată economia, iar corpul medical nu va face față presiunii (VIDEO)

Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului Băncii Naționale a României, a explicat marți seară, în direct pe B1 TV, că o eventuală prăbușire a sistemului bancar ar produce un efect în lanț, generând un dezastru în economie și, în cele din urmă, în sectorul medical.

„Avem o experiență. În criza din 2008-2011, în lume au căzut foarte multe bănci. În România n-a căzut niciuna. Am avut și atunci această criză, să nu cadă vreo bancă, pentru că e o regulă. Dacă cad băncile, după bănci se duce toată economia. Acum suntem într-o criză determinată de un virus, o epidemie. În planul I sunt sănătatea și viața, dar corpul medical, care se luptă cu viața și sănătatea în planul I, dacă cumva în spatele lor cade economia, nu va mai putea să facă față presiunii pe care o exercită această epidemie și s-ar putea să avem multe victime. Important este să n-avem victime. Dacă se poate, să n-avem deloc. Asta înseamnă că trebuie să avem în spate un sector economic puternic, dar și un sector bancar care să facă față tuturor problemelor”, a declarat Adrian Vasilescu, la „Bună, România!” cu Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir.

Întrebat dacă ideea sa privind eventuala cădere a băncilor a pornit de la propunerea ministrului Florin Cîțu de a se sista plata ratelor pe o perioadă, consilierul guvernatorului BNR a negat vehement: „Nu, nu. Doamne, ferește! Am spus că e nevoie de o judecată rațională, de o judecată pragmatică. Aici se vorbește despre relația bănci-clienți la această oră. Se vorbește de un acord, o înțelegere între bănci și clienți privind ratele pe care clienții trebuie să le plătească băncilor. Ar fi bine, dacă este posibil, ca băncile să amâne cu o lună, două, trei, dar acest acord, care are de fapt o conotație emoțională, trebuie să se bazeze pe un calcul rațional. BNR, la ora actuală, asta și face. Aceste calcule raționale. Mai multe direcții sunt angajate într-un proces care judecă fiecare lucru care s-ar putea întâmpla. De pildă, sunt bănci care au importanță strategică, bănci mari. Dacă se întâmplă ceva cu o asemenea bancă, ceea ce se întâmplă cu banca respectivă se răsfrânge asupra întregului sistem bancar și va fi rău”.

