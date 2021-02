Adriana Pistol, director CNSCBT: Este firesc să ne aşteptăm la o creştere a numărului de cazuri de coronavirus. Tulpina britanică există cam peste tot (VIDEO)

Autoritățile se așteaptă la o creștere a numărului cazurilor de infectare cu coronavirus în România. Anunșul a fost făcut, marți, de Adriana Pistol, directorul Centrului Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile din cadrul INSP, în cadrul unei conferințe de presă. Asta în contextul în care pe teritoriul țării noastre sunt confirmate tot mai multe cazuri de infectare cu tulpina britanică de coronavirus, aceasta fiind răspândită deja în jumătate dintre județele țării.

În acest context, Adriana Pistol a subliniat importanța respectării ăn continuare a măsurilor de protecție sanitară pentru a limita cât mai mult posibil răspândirea noului coronavirus.

"Mi se pare că, aşa cum se întâmplă în toată lumea şi inclusiv cu o rată de transmisibilitate mai mare a tulpinii britanice, care a început să fie din ce în ce mai prezentă şi în ţara noastră, singurul lucru pe care pot să vi-l spun este că este firesc să ne aşteptăm la o creştere a numărului de cazuri. Această creştere în mod normal ar trebui să fie o creştere controlată, dacă continuăm să respectăm măsurile care sunt existente în acest moment. Dacă măsurile existente în acest moment sunt respectate, iar vaccinarea se accelerează, atunci se va întâmpla ceea ce spun eu, creşterea numărului de cazuri va putea fi controlată”, a declarat Adriana Pistol, precizând că nimeni nu poate preciza cât de mare ar putea fi creșterea numărului de infectări.

Totodată, directorul CNSCBT a spus că, din punctul său de vedere, este clar că tulpina britanică de coronavirus este răspândită „cam peste tot” în România. Pe de altă parte, interesul specialiștilor se îndreaptă mai mult, în acest moment către tulpinile din Africa de Sud și Brazilia.

"Din punct de vedere epidemiologic, eu nu mai am niciun dubiu şi aş putea să spun că nici foarte mare interes să mai văd tulpini britanice, pentru că m-am lămurit că ele există cam peste tot. Nu am nevoie de mai multe dovezi. (...) Este clar că este intrată în circulaţie. În schimb, interesul devine din ce în ce mai mare pentru tulpinile celelalte: sud-africană, braziliană. Or aici este ceva mai uşor să obţinem nişte informaţii. Totuşi, nu chiar toată lumea se duce în Africa de Sud sau în Brazilia - de aici vin aceste întrebări - sau contact cu astfel de persoane, pentru că, repet, obiectivul, dincolo de depistarea tulpinii britanice, care deja aş putea să spun că este realizat - de acum încolo trebuie să ne orientăm şi către celelalte tulpini ca să putem să fim în cunoştinţă de cauză cât mai repede posibil", a mai declarat Adriana Pistol.

164 de cazuri de infectare cu tulpina britanică, confirmate până acum în România

Până acum, în România, au fost confirmate 164 de cazuri de infectare cu tulpina britanică de coronavirus.

Cazurile confirmate provin din Bucureşti (92 de cazuri), judeţul Timiş (11 cazuri), judeţul Cluj (9 cazuri), judeţul Ilfov (6 cazuri), judeţul Suceava (8 cazuri), judeţul Botoşani (5 cazuri), judeţul Vâlcea (4 cazuri), judeţul Galaţi (4 cazuri), judeţul Caraş-Severin (2 cazuri), judeţul Argeş (2 cazuri), judeţul Gorj (2 cazuri), judeţul Covasna (9 cazuri) şi din judeţele Giurgiu, Constanţa, Mureş, Hunedoara, Vrancea, Vaslui, Prahova, Brăila, Bihor şi Dolj (câte 1 caz).

Totodată, conform raportării de marți a Grupului de Comunicare Strategică se poate observa o reștere ușoară atît în ceea ce privește numărul infectaărilor cu coronavirus, la nivel nașional, cât și în privința deceselor înregistrate în rândul pacienților diagnosticați cu COVID-19.

În ultimele 24 de ore, 3.382 români au fost testați pozitiv, 858 au fost reconfirmați și 119 dintre bolnavi au murit. În acest moment, în spitalele din țară sunt internați 7.463 de pacienți COVID-19, din care 978 sunt la Terapie Intensivă.