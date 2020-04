Adriana Pistol, șefa Comisiei științifice speciale anti-COVID: Cred că distanțarea socială va fi printre ultimele măsuri la care se va renunța. Estimez că au fost testate chiar 60.000 de persoane / Cum se aleg măștile (VIDEO)

Adriana Pistol, noua șefă a Comisiei științifice speciale anti-COVID din cadrul Ministerului Sănătății, a declarat pentru B1 TV că, la fel ca până acum, comisia va încerca „să stea permament în sprijinul măsurilor care vor fi adoptate” în contextul epidemiei de coronavirus. Structura va analiza, din punct de vedere științific, ce restricții pot fi relaxate și care ar trebui menținute la fel. Pistol a ajuns la șefia acestei comisii în locul lui Adrian Streinu Cercel, demis după ce a făcut mai multe propuneri controversate, între care izolarea bătrânilor de familii. Noua șefă a comisiei a precizat că în cadrul acestei structuri nu a fost analizat planul profesorului și așa ceva nici nu se va întâmpla. Adriana Pistol a mai spus că ea nu este de acord cu deschiderea parcurilor după 16 mai și că este o susținătoare a distanțării sociale ca măsură eficientă de prevenire a SARS-CoV-2. Cât despre măști, dat fiind că acestea vor deveni obligatorii din 15 mai, Pistol a precizat că „măștile chirurgicale sunt de referat, dar și cele de stofă sunt utile”.

Adriana Pistol a declarat, pentru B1 TV, că restricțiile nu vor fi eliminate toate deodată, ci etapizat și, probabil, măsura privind distanțarea socială va fi printre ultimele la care se va renunța. Aceasta a mai spus că testarea contează, dar mai importante sunt măsurile luate vizavi de persoanele depistate pozitiv, astfel încât infecția să nu se extindă.

„Deci cred că, în momentul de față, ceea ce trebuie înțeles este că relaxarea nu înseamnă o relaxare totală sau sistarea tuturor măsurilor care au fost adoptate până în prezent. Această relaxare trebuie să fie efectuată într-un mod etapizat, nu toate măsurile vor fi retrase în mod automat. Această analiză se va face și se face în grupuri de lucru, pentru a vedea ce anume ne permitem să relaxăm până la ce punct, în ce zone, în ce teritorii. Așa că nu ne dorim să pierdem ce am câștigat până în acest moment.

Întâi de toate, vom pleca de la cazurile pe care le avem acum. Deja, noi am mărit numărul de persoane care pot fi testate, inclusiv aumite categorii care au boli grave cronice și pot fi la risc să dezvolte o formă de boală severă. Măsurile de relaxare, nu neapărat testarea, contează și respectarea măsurii de distanțare socială. Cred că aceasta va fi printre ultimele la care se va renunța”, a declarat Adriana Pistol, pentru B1 TV.

Aceasta a estimat că numărul persoanelor testate pentru coronavirus în România e „undeva cel puțin la 50.000, chiar 60.000”.

