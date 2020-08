Adriana Săftoiu a povestit cazul unei polițiste sub acoperire, turnată de agenți. „Și-a dat seama că nu de traficanți trebuie să se ferească, ci chiar de unii colegi”

Deputata PNL Adriana Săftoiu a povestit cazul unei tinere polițiste care s-a infiltrat într-o rețea de trafic de persoane, a reușit să o destructureze și a fost amenințată fix în ziua în care capii grupării au fost reținuți. Asta deși extrem de puține persoane știau ce misiune are și unde locuiește. De teamă că viața copilului ei va fi pusă în pericol, tânăra agentă a renunțat. „Și-a dat seama că nu de traficanți trebuie să se ferească, ci chiar de unii colegi”, a scris Săftoiu, pe Facebook.

Polițistă sub acoperire, turnată de colegi traficanților

Rețelele de trafic de persoane nu pot exista fără ajutorul și complicitatea chiar a celor care ar trebui să le combată. Încă o dovadă este cazul unei tinere polițiste care a reușit să se infiltreze într-o astfel de grupare și să o destructureze, dar s-a retras după ce a fost amenințată. Puțini știau că este infiltrată și unde anume locuiește. Printre ei, evident, parte din proprii colegi.

Cazul a fost povestit de deputata PNL Adriana Săftoiu, într-o postare pe Facebook. Mesajul a devenit viral, cu peste 3.700 de reacții, aproape 500 de comentarii și mai bine de 2.400 de distribuiri în doar patru ore. Cazul i-a revoltat pe oameni.

„Polițistă, tânără, infiltrată intr-o retea de trafic de persoane. A absolvit facultatea de psihologie şi a lucrat într-un DGASPC (păstrez anonimatul din motive lesne de înțeles). Se decide să dea examen la Academia de poliție, ia examenul, absolvă şi e angajată în sistem, hotârătă să se dedice destructurării traficului de minore. Infiltrată între traficanţi, deconspiră o întreagă rețea la nivelul județului unde lucra. Fix în ziua în care îi oferă pe tavă pe capii rețelei, la câteva ore, acasă fiind, aude alarma mașinii. Se uită pe geam. Pe mașină - o coroană funerară. În cutia poștală, mesaj: Renunță acum, dacă nu vrei să ne ocupăm de copilul tău.

Doar câteva persoane știau că e infitrată. Extrem de puține. La fel de puține știau unde locuiește. Şi totusi, la câteva ore după ce respectivii sunt reținuți, este amenințată. A renunțat și s-a retras. Și-a dat seama că nu de traficanți trebuie să se ferească, ci chiar de unii colegi. Am ascultat și am tăcut. Dar las aici încă o mărturie despre ceea ce nu vrem să vedem”, a scris Adriana Săftoiu, pe Facebook.

Victimele abuzurilor sexuale, abandonate de instituțiile care ar trebui să le protejeze. Adriana Săftoiu: „Am înțeles că statul le consideră niste curve și cam atât”

Iar într-o postare anterioară a Adrianei Săftoiu găsim una dintre explicațiile pentru care multe dintre victimele violențelor și abuzurilor sexuale nu apelează la autorități și nu cer ajutorul. Statul le-a abandonat.

Deputata a scris că a mers la un centru pentru protecția și integrarea victimelor traficului și a ascultat poveștile cutremurătoare ale unor minore care au fost abuzate sexual.

„Fiecare poveste lăsa în urmă un gol imens de înțelegere și un munte de furie. Tatăl natural își violează fata la 10 ani. Si de aici începe declinul, ajunge din centru în centru și încă nu știe ce e cu ea. Tatăl e liber si astăzi. Mama, prostituată, își scoate fata la produs, sunt ridicate de poliție si fata ajunge într-un centru de stat de unde pleacă într-un centru gestionat de un ONG, fericită că a scăpat de hărtuirea sexuală a asistentului social. Una dintre fete e lăsată în plasament de la şase luni la o familie maternală. La 13 ani începe o relaţie sexuală cu vecinul familiei, bărbatul având 52 de ani. Se află fapta, bărbatul pleacă în Germania, nu i se întâmplă nimic. DGASPC local decide ca fata să fie integrată in familie, adică la mama care făcuse 10 ani de puscărie, inclusiv pentru trafic de perosane. Stă o săptămâna cu mama (cum să decizi integrarea în familie doar că aşa scrie in lege, având în vedere antecedentele?) care îi propune să meargă la “produs”. Fata spune familiei maternale care anunță DGASPC care consideră că fata minte si o trimite la un spital de boli psihice. Acum e la acest centru. Îmi spune povestea. Acum are 16 ani. Ce vei face la 18 ani, când vei părăsi centrul? Nu ştiu. Aș fi luat-o în brațe, dar sigur i-ar fi părut ciudat. Și e doar ce pot spune pe scurt, fiindcă pe lung am înțeles că statul le consideră niste curve și cam atât”, a povestit Săftoiu.

Adriana Săftoiu este deputată aleasă într-o circumscripție din București. Activează, printre altele, în Comisia parlamentară pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale.