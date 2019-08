AEP publică date despre procesul de votare din 26 mai: Ce spun președinții secțiilor de votare despre funcționarea tabletelor și a aplicației de prevenire a votului multiplu 

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a făcut o cercetare cu privire la modul în care s-a desfășurat procesul electoral la alegerile europarlamentare. Astfel, operatorii de calculator și cei care au ocupat funcția de președinte al biroului electoral al secției de votare sau locțiitor al acestuia au trebuit să completeze un chestionar online cu mai multe întrebări legate de felul în care a decusr activitatea în ziua votului.

Potrivit rezultatelor, 87.3% (11,418 de persoane) dintre cei chestionați au susținut că nu au avut probleme cu funcționarea tabletei în secția de votare.

În ceea ce privește modului în care a funcționat aplicația, 62,6% (8.197 de persoane) au dat nota 10, 24,0% (3.144 de persoane) au dat nota 9, iar 8,6% (1.129 de persoane) au dat calificativul 8.

Rezultatele chetionarului arată și că în cele mai multe dintre secțiile de votare nu au apărut probleme cu conexiunea la internet, 87% (11.388 de persoane) dintre cei chestionați susținând că nu au întâmpinat dificultăți de acest fel.

Referitor la eventuale probleme cu scanarea documentelor de identitate, 78,7% (10.278 de persoane) au dat un răspuns negativ.

Potrivit unui comunicat de presă al Autorității Electorale Permanente (AEP), chestionarul a fost transmis prin sms și e-mail celor 18.730 de operatori de calculator și 37.460 de președinți ai birourilor electorale ale secțiilor de votare sau locțiitori ai acestora.

”Obiectivul acestei acțiuni a fost evaluarea corectă și reală a modului de desfășurare a activităților biroului electoral al secției de votare în vederea îmbunătățirii tuturor aspectelor care alcătuiesc aceste activități. La momentul încheierii sesiunii de evaluare, chestionarul online pentru operatorii de calculator a fost completat de 13.024 de persoane, reprezentând 69,53 % din totalul acestora, în timp ce chestionarul online pentru experții electorali desemnați ca președinți ai birourilor electorale ale secțiilor de votare sau locțiitori ai acestora a fost completat de 24.565 de persoane, reprezentând 65,58 % din totalul acestora”, se mai arată în comunicatul citat.

Publicarea acestor date de către AEP vine în contextul în care doi directori din cadrul Autorității Electorale Permanente au fost demiși în urma unor verificări și a a fost solicitată efectuarea unui audit la două departamente din cadrul autorității, după ce președintele AEP, Constantin Mitulețu Buică, a susținut că a descoperit faptul că Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal (SIMPV) este necertificat. Sistemul a fost construit de Serviciul de Telecomunicații Speciale, iar la predare, odată cu sistemul, STS ar fi trebuit să predea și proiectul tehnic, susține Mitulețu Buică.

"SIMPV, sistemul informatic, nu a fost prezentat Autorității spre validare. Trebuiau să pună la dispoziție un proiect tehnic și proiectul tehnic potrivit hotărârii 11 nu a fost prezentat autorității. Sistemul Informatic de Monitorizarea a Prezenței la Vot și Prevenire a Votului Ilegal este cel pe care l-a făcut STS, în baza legii și a hotărârii 11 din 2019 și trebuia proiectul tehnic prezentat Autorității.

Colegii mei de la departamentul de specialitate mi-au spus că ei sunt în discuții și că ei au toate documentele de la STS. În momentul în care am revenit de la Comisia de Control al Alegerilor am cerut toate documentele să-mi fie prezenatate. Ei nu au putut să mi le pună la dispoziție, le-am cerut și STS-ului și am constatat că STS-ul deținea acest proiect tehnic, iar colegii noștri de la Departamentul de specialitate nu îl aveau," a declarat pentru B1.ro Constantin Mitulețu Buică, președintele AEP. (Detalii AICI)