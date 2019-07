Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente (AEP), Constantin Mitulețu Buică, a dat asigurări că la alegerile europarlamentare din 2016 votul nu a putut fi viciat prin sistemul informativ folosit şi a arătat că singurele probleme au apărut din cauza nerespectării unor proceduri în interiorul AEP.

"Oamenii care s-au prezentat pe 26 mai la vot nu au votat viciat de niciun fel, doar în interiorul Autorităţii nu s-au respectat nişte proceduri de lucru. (...) Acest sistem informatic nu poate viciat în niciun fel procesul electoral", a afirmat Mituleţu Buică în emisiunea "Se întâmplă acum" de pe B1TV.

De altfel, marţi, preşedintele AEP a declarat pentru B1.ro că doi directori din cadrul Autorității Electorale Permanente au fost demiși în urma unor verificări și a a fost solicitată efectuarea unui audit la două departamente din cadrul autorității, după ce președintele AEP, Constantin Mitulețu Buică, susține că a descoperit faptul că Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal (SIMPV) este necertificat. (Detalii AICI)

Acesta a mai arătat că la alegerile prezidenţiale procedura nu se va schimba privind modul în care vor fi verificaţi cei care se prezintă la urne.

"În ţară se face cu verificarea şi semnătura pe lista electorală permanentă, în diaspora dispozitiv şi semnătura pe dispozitiv electronic. Nimic diferit de europarlamentare şi repet că este doar un mecanism de prevenire a votului multiplu, nu de verificare şi numărare a voturilor", a arătat preşedintele AEP.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.