Cum poate aerul condiționat să devină sursă de infecție cu coronavirus. Explicația medicului infecționist Virgil Musta, în direct pe B1 TV (VIDEO)

Instalațiile de aer condiționat pot deveni surse de infecție cu coronavirusul SARS-CoV-2 dacă nu au și funcția de epurare a aerului de bacterii și viruși, caz în care pot contamina încăperile, a explicat Virgil Musta, medic infecționist la Timișoara, miercuri, în direct pe B1 TV, în cadrul jurnalului de știri prezentat de Gențiana Coman.



„Eu am tras un semnal de alarmă în acest sens, pentru că putem vedea situația din spitale. În spitale sunt recomandate doar aere condiționate care îndeplinesc anumite condiții, care au și această funcție de epurare a aerului de bacterii și viruși. Altfel, acestea devin la un moment dat surse de infecție. Practic, vehiculează un aer contaminat. Același lucru cred că este important în orice încăpere în această perioadă de pandemie, unde există riscul ca încăperile să fie contaminate. Cred că este foarte important să aerisim natural încăperile, iar dacă avem posibilitatea să punem aer condiționat, care să respecte niște condiții tehnice necesare pentru a împiedica transmiterea acestor boli infecțioase, ar fi și mai bine. Numai că aceste instalații sunt destul de scumpe, iar filtrele, care trebuie permanent schimbate, sunt de asemenea scumpe”, a afirmat medicul infecționist Virgil Musta.

Întrebat dacă acest lucru este valabil și pentru aerul condiționat din mașină, pe care l-am putea folosi atunci când suntem forțați de împrejurări să ne deplasăm undeva în ciuda restricțiilor, Virgil Musta, medic infecționist la Timișoara, a explicat: „Aerul condiționat din mașină mai puțin influențează, pentru că, teoretic, în mașină nu transportăm persoane cu COVID-19, deci aerul n-ar trebui să fie contaminat. Singurul dezavantaj este că sunt persoane care, sub influența aerului condiționat, răcesc foarte ușor, fiind un factor de risc pentru aceste viroze banale. Atunci prezintă o simptomatologie cu care, la un moment dat, nu se mai știe dacă este COVID-19 sau nu este COVID-19, și poate perturba puțin starea psihică și activitatea persoanei respective. La nivelul mașinii nu există o problemă de contaminare din aceste instalații de aer condiționat”.

