Haos pe Aeroportul Otopeni, luni dimineață. În plină pandemie de coronavirus, zeci de oameni, printre care și copii, se înghesuie la puncetele de control de la Terminalul Sosiri.

Pasagerii, obosiți și revoltați, se îmbulzesc în unii în alții, măsurile de protecție sunt minime sau chiar inexistente, iar de distanța pe care trebuie să o păstreze obligatoriu față de alte persoane nici nu poate fi vorba.

Imaginile au fost distribuite pe Facebook, chiar de fostul membru al trupei Hi-Q, Mihai Sturzu,, actualmente pilot, revoltat că nu sunt respectate protocolalele de siguranță împotriva îmbolnăvirii cu COVID-19.

Acesta nu este un incident singular. La începutul crizei, jurnalistul Dan Bucura a semnalat aceleași nereguli, la sosirea în țară, dintr-o zonă de foc a Italiei.

"Prostie si ticalosie la un loc! Carantina de pe aeroportul Otopeni a fost o bataie de joc si o minciuna ordinara! Am fost in primul avion care a aterizat la Bucuresti, direct din patria coronavirusului italian (provincia Lombardia). Adica zborul de Bergamo care a aterizat undeva la ora 15.Ne-au inghesuit ca pe vite intr-un holisor, unde am completat niste formulare. Fiecare cum a vrut si cum a stiut. Apoi, le-am predat acelorasi politisti. Nimeni nu ne-a spus nimic de vreo carantina, de obligatii sau masuri de preventie.Anunturile lui Arafat, Streinu Cercel si altii vorbeau inca de dimineata despre o carantina stricta, culoare separate, asistenta medicala si alte masuri luate pentru toti cei ce vor veni din Italia.", a scris Dan Bucura pe Facebook.