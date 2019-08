Incident pe aeroportul Henri Coandă: Pasagerii cursei Bucureşti-Timişoara, dați jos din avion după ce a fost descoperită o defecțiune. Oamenii încă așteaptă îmbarcarea (VIDEO)

Panică pe aeroportul Henri Coandă marți dimineaţă. Pasagerii unei curse Bucureşti-Timişoara au fost daţi jos din avion după ce s-a constatat o defecţiune tehnică la aeronavă, informează B1 TV. Oamenii stau de patru ore în aeroport aşteptând totuşi să plece la un moment dat.

Cursa București-Timișoara trebuia să decoleze la ora 6.30, însă piloții au descoperit o defecțiune tehnică la aeronavă și au decis ca până la remedierea situației pasagerii să coboare din avion.

Potrivit unor surse, ar fi fost vorba despre un senzor defect.

Inițial, îmbarcarea a fost deschisă la timp, în jurul orei 6, dar defecțiunea a fost constatată în momentul în care toți călătorii erau la bord, chiar înainte de decolare.

La ora transmiterii acestei știri, pasagerii se află în aeroport și așteaptă îmbarcarea. Potrivit oficialilor companieie aeriene, este posibil ca aeronava să decoleze spre Timișoara în jurul orei 11.30.

