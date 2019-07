PANICĂ pe Aeroportul Otopeni: Sute de pasageri îngrămădiți pe o bandă rulantă. Oamenii mai aveau puțin și cădeau unii peste alții (VIDEO)

Momente de panică pe Aeroportul Internaţional „Henri Coandă” din Otopeni.

Un călător care se întorcea, în urmă cu aproximativ o lună, din Viena a povestit, pe Facebook, cum sute de persoane s-au înghesuit pe o singură scară rulantă care îi ducea la salonul de ieşire.

Erau pasagerii care au sosit pe aeroport în acelaşi timp din cel puţin două călătorii diferite. Printre ei, se aflau vârsnici şi mulţi copii.

În cazul unui pericol, oamenii ar fi rămas acolo, fără căi de evacuare.

Bărbatul susține că a încercat să caute scări normale, dar nu existau sau nu erau semnalizări în acest sens. Mai notează acesta în postare că nu era niciun aganajat al aeropotului prezent la faţa locului care să gestioneze situaţia.

Istoria s-a repetat și o altă pasageră a relatat, luni, scene similare cu cele din iunie.

"Am ajuns în Bucureşti. Astăzi am trăit momente de panică la scările rulante de la clădirea aeroportului, înspre verificarea de paşapoarte. Sunt două scări rulante cu un spaţiu mic între ele. Ei bine, spaţiul acela mic era deja plin, iar cei care urcau pe prima scară rulantă pur şi simplu veneau unii peste alţii că nu aveau loc.

Am reuşit cumva să mă dau în partea stângă a scării şi am aşteptat. Nu era absolut niciun angajat al aeroportului acolo. Am filmat câteva secunde. După o jumătate de oră, încă tremur când mă gândesc. Aeroortul Henri Coandă, ce faceţi în această privinţă? Măcar opriţi scările alea rulante, să poată urca lumea normal şi să se poată opri dacă e prea plin", a scris o pasageră, pe Facebook.

Conducerea Aeroportului Otopeni spune că această situaţie s-a creat în primul rând din cauza oamenilor, care s-au înghesuit, şi dă asigurări că în două săptămâni lucrurile se vor schimba și că se lucrează la mărirea spaţiului din terminalul sosiri, potrivit digi24.ro.

Oficialii mai susțin că scările rulante sunt programate să se oprească atunci când sunt suprasolicitate.