CORONAVIRUS | Zeci de mii de pasageri s-au călcat în picioare în aeroporturile din SUA, disperați să se întoarcă acasă, înainte de a fi închise granițele cu Europa

Zeci de mii de pasageri s-au călcat în picioare, sâmbătă, pe Aeroportul Internațional Dallas-Fort Wort din Texas, SUA, din cauza procedurilor de securitate sporite în contextul pandemiei de COVID-19.

Cei mai mulți s-au întors în America după ce președintele Trump a anunțat că toate călătoriile către și dinspre Europa vor fi suspendate pentru 30 de zile.

Pasagerii sosiți au fost forțați să aștepte la cozi chiar și câte șase ore pentru a trece prin tunelurile special instalate și pentru a fi examinați.

Scenariul s-a repetat și în Boston, Chicago, Atlanta și Dallas.

Angajații din aeroport și de la vamă au fost copleșiți de valul de cetățeni care s-au grăbit să se întoarcă în țară, înainte de aplicarea interdicțiilor anunțate de președinte.

Totuși, pasagerii s-au plâns că protocoalele nu au fost respectate, nu au primit mănuși, dezinfectant pentru mâini sau măști și nici nu li s-a verificat temperatura corporală.

#BREAKING: Passengers stuck in long lines for immigration at @DFWAirport tell us there are no offers of hand sanitizer, gloves, or masks from U.S. Customs / Immigration. Travelers say they’ve had no screenings of temp yet and no one following #coronavirus protocols. pic.twitter.com/9viCnWdncz