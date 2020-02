În plină alertă de coronavirus la nivel mondial, în toaletele din aeroportul Henri Coandă nu există săpun / Principalul grup sanitar, închis de peste 4 luni (VIDEO)

Răspândirea noului coronavirus, apărut în China, naște tot mai multă îngrijorare la nivel internațional și determină luarea a tot mai multe măsuri speciale în întreaga lume. Nu și în aeroportul Henri Coandă.

În ciuda mesajelor insistente ale Ministerului Sănătății că oamenii trebuie să se spele cât mai des pe mâini, dar și a afișelor care au împânzit locul, în toaletele pentru bărbați din aeroport nu există săpun.

Faptul a fost semnalat de Arnold Ronald Vieriu, într-o postare pe Facebook.

