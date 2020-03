Aeroportul Internaţional "Traian Vuia" din Timişoara a înregistrat o pierdere de 40% a numărului de pasageri din cauza răspândirii epidemiei de coronavirus.

În acest context, reprezentanții aeroportului anunță că se ia în calcul reducerea de personal sau a investiţiilor.

"Din 19 zboruri pe săptămână pe relaţia Italia au rămas zero. Din trei zboruri pe zi spre Munchen au rămas două, astăzi am aflat că cel puţin pentru o perioadă de timp, două zile deocamdată, să vedem ce urmează, cursele de Frankfurt sunt suspendate. Astăzi am aflat că zborurile de Tel Aviv sunt suspendate. Ca să concluzionez, este o situaţie în mişcare continuă. Ca orice societate comercială care brusc pierde 60 - 70 la sută din venituri, este foarte grav. Joi am convocat Consiliul de Administraţie să aprobe de urgenţă un plan de măsuri de restructurare a activităţii, de reorganizare a activităţii la modul general şi de reducere a cheltuielilor, inclusiv cele salariale”, a declarat Daniel Idolu, directorul Aeroportului Timişoara, potrivit News.ro.

Idolu precizează că în prima fază 30 de angajaţi îşi vor pierde locurile de muncă, iar cei care răman să lucreze în instituţie vor avea salariile micşorate şi nu vor mai primi bonusuri şi prime.

De asemenea, sunt șanse mari de sistare a investiţiilor, avand în vedere scăderea cifrei de afaceri până acum cu 50%.