S-A AFLAT! Ce ai voie și ce NU ai voie să faci de Sfinții Constantin și Elena! Toți românii trebuie să citească asta dacă vor să fie prieteni cu NOROCUL

Toată România și, în general, lumea creștină se scaldă în bucurie pe 21 mai, atunci când în evocăm pe Sfinții Împărați Constantin și Elena. Ei, bine, ca orice eveniment de acest gen, și această sărbătoare vine cu o serie de tradiții și obiceiuri - pe care n-ar fi bine să le încalci, spun specialiștii în ale superstițiilor.

Astfel, potrivit romaniatv.net, pentru sărbătoarea de pe 21 mai există o serie de obiceiuri și superstiții, care fac referire la vara ce are să vină:

- multi agricultori nu lucreaza de Sfintilor Constantin si Elena, pentru a evita pagubele aduse holdelor de pasarile cerului; in unele regiuni ale rarii este ultima zi in care se mai poate semana porumb, ovaz si mei, deoarece, in popor, se vorbeste ca tot ce se seamana dupa aceasta zi se va usca;

- podgorenii respecta ziua de Constantin Graur in ideea ca, daca vor munci, graurii le vor distruge strugurii;

- ziua de 21 mai (Sfintii Constantin si Elena) este ziua in care pastorii hotarasc cine le va fi baci, unde vor amplasa stanele si cine le va pazi pe timpul pasunatului;

- femeile, pentru a alunga duhurile rele si necurate, tamaie si stropesc cu aghiasma; pentru a se apara de forte malefice, taranii aprind un foc mare si stau in jurul lui, prin acest foc obisnuiesc sa treaca si oile, pentru a fi ferite de rele pe timpul cat vor sta la stana.

Publicația reamintește că Sfinții Împărați sunt figurile marcante care au pus una dintre pietrele de temelie din propovăduirea creștinismului. Ei sunt serbați precum sunt apostolii, atât de ortodocși, cât și de catolici.