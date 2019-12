Scandal-monstru într-o secție de poliție din Pitești. Un agent a fost bătut-măr de un individ care fusese adus la audieri, după ce a provocat un alt scandal, într-un bloc aproape de centrul oraşului. Scandalagiul a fost reținut și are acum dosar penal pentru ultraj, lovire şi tulburarea ordinii și liniștii publice, informează B1 TV.

Bărbatul era pus pe ceartă încă de când a intrat în blocul unde locuia unul dintre amicii săi. Venise la petrecere, îmreună cu alţi doi bărbaţi şi o femeie.

Nici bine nu a ieşt din lift, că individul a lovit ușa de la intrare a unuia dintre apartamente și a început să înjure şi să ţipe.

Imediat, vecinii au sunat la 112.

În scurt timp, la fața locului, a ajuns un echipaj de la Secției 1 Pitești.

Chiar dacă au venit polițiștii, individul a continuat să facă scandal și a refuzat să se legitimeze. La fel și cei doi bărbați care îl însoțeau.

În cele din urmă, bărbatul a fost imobilizat, încătușat și dus la sediul Poliției. Oamenii din bloc spun că individul era foarte agresiv.

Nu s-a calmat nici când a ajuns la secție, dimpotriva, l-a lovit pe unul dintre polițiști.

Bătăușul are dosar penal pentru mai multe infracțiuni: distrugere, tulburarea ordinii și liniștii publice, ultraj.

Ancheta a fost preluată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Pitești, iar individul va fi adus în fața instanței cu propunere de arestare preventivă.

