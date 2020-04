Agent filmat cum bate un bărbat pe stradă. Poliția București a deschis o anchetă. Sindicatul Europol: „2 smardoi, cu istoric delincvent, se smiorcăie după ce, băuți fiind, înjurau și micționau pe lege” (VIDEO)

Un polițist din București a fost filmat, în noaptea de marți spre miercuri, în timp ce lovea un tânăr pe care l-a văzut pe stradă. Imaginile au devenit virale în mediul online, iar Poliția Municipiului București s-au autosesizat și a demarat o anchetă internă. Bărbatul a primit o amendă de 200 de lei pentru încălcarea liniștii și ordinii publice, dar și o sancțiune de 10.000 de lei pentru că nu avea asupra lui declarația pe proprie răspundere, așa cum prevăd Ordonanțele Militare. La fel a fost sancționat și cel care îl însoțea. Sindicatul Europol atrage atenția că agentul a acționat astfel strict în vederea imobilizării, iar cei doi tineri erau beți, agresivi și cunoscuți ca având un trecut infracțional.

Un echipaj de poliție a surprins pe stradă, după ora 22.00, doi bărbați care nu aveau asupra lor declarație pe proprie răspundere, care să ateste motivul întemeiat al ieșirii din casă. Între unul dintre agenți și un băiat a izbucnit o încăierare, iar polițistul i-a dat mai mulți pumni celuilalt. Colegul agentului îi atrage atenția că nu e bine ce face, moment în care acesta fuge să-l prindă pe celălat tânăr, care încerca să scape de amendă. Amândoi traversează strada în fugă, iar polițistul reușește să-l prindă pe tânăr. În acel moment, un alt echipaj ajunge la fața locului.

