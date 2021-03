Agenția Europeană pentru Medicamente nu recomandă Ivermectina pentru tratarea Covid

Agenţia Europeană a Medicamentului (EMA) nu recomandă utilizarea ivermectinei în prevenirea sau tratarea Covid-19 în afara studiilor clinice controlate, potrivit Hotnews, care citează AFP.

Ivermectina este de asemenea aprobat pentru utilizare veterinară, în cazul mai multor specii animale, pentru paraziţi externi şi interni.

„În urma unor articole apărute recent în presă legat de utilizarea ivermectinei, EMA a analizat cele mai recente dovezi din studii de laborator, studii observaţionale, studii clinice şi meta-analize. Studiile de laborator arată că ivermectina poate bloca replicarea SARS-CoV-2 (virusul care cauzează Covid-19), dar la o concentraţie mult mai mare decât cele la care se ajunge prin dozele autorizate în prezent. Rezultatele din studiile clinice sunt variate, unele arătând niciun beneficiu, iar altele, un potenţial beneficiu. Cele mai multe dintre studiile analizate de EMA au fost mici şi au avut limitări suplimentare, inclusiv scheme terapeutice cu diferite dozaje şi folosirea concomitentă a altor medicamente. EMA a concluzionat că dovezile disponibile în prezent nu sunt suficiente pentru a susţine folosirea ivermectinei pentru Covid-19 în afara studiilor clinice”, potrivit EMA.

Mai mulți medici români și-au exprimat până în prezent punctul de vedere, cu privire la posibila utilizare a Ivermectinei. Printre aceștia, Adrian Marinescu și Șerban Bubenek.

„Sunt şanse mari ca acest medicament să fie folosit şi la noi pentru tratarea COVID. Vorbim de un efect antiviral. Medicamentele antivirale au ca rol împiedicarea virusului de a intra în celule umane. Va împiedica îmbolnăvirea. Poate fi folosit şi în cazurile grave. Eficienţa maximă este atunci când e luată încă de la primele simptome. Nu ştiu dacă vorbim de zile până la aprobarea pentru tratarea COVID. Probabil, va fi un interval scurt dacă lucrurile se vor mişca la nivel european”, a explicat Adrian Marinescu pentru Libertatea.

„Este un medicament care a fost folosit pentru uz uman pe scară largă, în special în Africa, pentru parazitoză. Cercetatorii au vrut să vadă dacă are efect și pentru COVID. Există diverse studii, destul de multe, în diverse țări, studii serioase, care au fost analizate (...) Conform datelor din literatură, spun că este eficace împotriva coronavirusului.

Aceste studii ne spun că este foarte eficientă și în prevenție (...) Și este eficientă mai puțin dacă este dată în stadiile târzii de COVID, dar are o anumită eficiență", a declarat medicul Șerban Bubenek pentru B1 TV, în emisiunea lui Tudor Barbu.

De asemenea, Alexandru Rafila a vorbit despre ivermectină, avertizând că ''efectul poate să fie deosebit de toxic''.

„În Australia, la începutul anului trecut, s-a observat că în condiții de laborator, experimental, acestă substanță are efect antiviral. Și atunci în unele țări, s-a trecut la niște studii clinice să vadă dacă și la pacient are același efect antiviral și dacă ar putea să fie folosit în cazul acestei infecții. Noi am avut celebrul medicament hidroxiclorochina și poate fi folosit, de exemplu, în tratamentul sau profilaxia malariei. Deci, câteodată antiparalizaterele au și alte efecte, dar asta nu înseamnă nimic decât că trebuie să avem siguranță și eficacitate. Tocmai că în mod profilactic este cel mai periculos, pentru că iei în permanență", a spus Alexandru Rafila, pentru B1 TV.