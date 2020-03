Anca Crupariu, purtătorul de cuvânt Agenția Națională a Medicamentului, a vorbit luni, într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii „Se întâmplă acum”, moderată de Tudor Barbu, despre lipsa din farmacii a medicamentului Euthyrox, necesar pacienților cu afecțiuni ale glandei tiroide.

Aceasta a explicat Agenția se află în permanentă legătura cu deținătorul autorizației de punere pe piață a medicamentului, iar în următoarele zile acesta va fi distribuit în farmacii.

”În ultima vreme s-a vorbit foarte mult de această levotiroxină, care este substanța activă care stă la baza medicamentului Euthyrox.

Medicamentele pe bază de levotiroxină se adresează pacienților care au afecțiuni ale glandei tiroide. Aceastea sunt numeroase și pacienții care au nevoie de acest medicament cunosc toate indicațiile terapeutice.

E adevărat că s-a făcut foarte multă discuție în jurul unor sincope în aprovizionarea cu Euthyrox, cu levotiroxină sub formă de comprimate.

Agenția ține în permanență legătura cu deținătorul autorizației de punere pe piață pentru acest medicament. Compania a fost invitată la o discuție la sediul Agenției, am lămurit cantitățile care sunt produse de producătorul din Germania care sunt în curs de control al calității, cele care sunt pregătite pentru livrare în România.

În momentul de față, s-au facturat în săptămâna trecută către cei șapte distribuitori en gros, parteneri ai acestei companii, s-au facturat cantități semificative. Acestea au fost la distribuitori și acum vor fi repartizate pe circuitul logistic în următoarele două zile, către farmacii”, a declarat Anca Crupariu.

