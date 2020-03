EXCLUSIV ONLINE // Aglomerație mare la Spitalul Clinic Colentina din Capitală, la o zi distanță de momentul în care reprezentanții unității medicale anunțau că aceasta va fi transformată într-un centru pentru tratarea pacienților infectați cu noul coronavirus. Încă de dimineață, mai multe persoane stăteau deja la coadă în fața spitalului, fără să păstreze distanța regulamentară recomanda de autorități pentru limitarea răspândirii de COVID-19.

Directorul medical al Spitalului a declarat pentru B1.RO că situația este una temporară și că va dura până când se vor anunța măsuri pentru cei aproape 800 de pacienți zilnici ai unității medicale, care s-au obișnuit să se prezinte în fața medicilor pentru diverse cazuri. De asemenea, oficialul mai spune că aglomerația de la poarta instituției poate fi pusă și pe seama timpului petrecut pentru completarea formularului.

„Era de dimineață coada. La noi în spital întră de regulă fără acest aspect care se numește Covid-19, intră de regulă 800 de persoane pe zi. Ca să putem obișnui pacienții și necesitatea unui triaj, pentru că este absolut necesar acest triaj, dacă citiți legislația în vigoare sunt impuse aceste procedee, și toată lumea trebuie să completeze un formular prin care spune dacă a călătorit într-o zonă endemică. Acest lucru durează, într-adevăr au fost persoane care au stat la rând, dar spre siguranța tuturor.

Acolo unde accesul este liber normal că nu se formează o coadă, noi medicii din Colentina, ați aflat și ieri, am dat și declarație în presă, suntem în linia întâi alături de medicii din Institutul Matei Balș și Victor Babeș, deci nu ne permitem ca resursa umană să aibe de suferit. E o măsură de prevenție în acest moment. O să vedeți că o să apară și o soluție tehnică astăzi, mâine și pentru toți pacienții spitalului Colentina. O să comunicăm măsurile pe care le-am luat. Spitalele care și-au amplasat corturi nu au avut alternativă, noi am avut alternativa unei clădiri pe care am transformat-o în cameră de triaj”, a declarat Ioan Bogdan Furtună, directorul medical al Spitalului Colentina, pentru B1.RO.

Reprezentanții Spitalului Clinic Colentina din Capitală anunțau luni, 16 martie, că unitatea medicală va fi transformată într-un centru pentru tratarea persoanelor infectate cu noul coronavirus, motiv pentru care alte internări sunt „oprite”. (Detalii AICI)