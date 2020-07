Românii se distrează la mare, deși pandemia de coronavirus face ravagii în țară. Fără măşti, fără respectarea regulilor de distanţare socială, fără teama că ar putea fi infectaţi. Aproximativ 100.000 de turiști au ajuns pe litoral în acest weekend, în ceea ce se anunţă a fi cel mai aglomerat sfârşit de săptămână pe litoral din acest an. Și totul se întâmplă în contextul în care România a înregistrat, sâmbătă, cel mai mare număr de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus de la debutul epidemiei. 698 de noi îmbolnăviri au fost confirmate în ultimele 24 de ore, potrivit datelor raportate de Grupul de Comunicare Strategică.

Cu toate acestea, zeci de mii de oameni s-au urcat în maşini dis-de-dimineaţă şi au plecat spre mare, cu gândul doar la distracţie. S-a circulat bară la bară pe Autostrada Soarelui, ore bune. Iar când au ajuns pe plajă, au uitat repede de măşti şi de distanţarea socială. Cei care nu au mers la mare s-au îndreptat către stațiunile montane, așa că, sâmbătă dimineața, a fost din nou trafic de coşmar şi pe DN1, pentru că mii de turişti au mers pe Valea Prahovei.

Ca și până acum, una dintre cele mai aglomerate stațiuni de la malul mării este Vama Veche. Din acest weekend, însă, patronii de terase au luat decizia de asigura doar muzică ambientală pentru a diminua astfel riscul de răspândire a noului coronavirus. Măsura vine în contextul în care ultimele săptămâni au fost marcate de o creștere alarmantă a cazurilor de COVID-19 în România, autoritățile avertizând în repetate rânduri că aglomerația de pe litoral și faptul că unii dintre turiști nu respectă regulile de protecție sanitară stabilite de autorități contribuie la răspândirea virusului.

„Vrem ca Vama Veche să dea un exemplu. Ideea ne aparține și a venit pe fondul unei capacități restrânse de a gestiona cu forțe proprii volumul mare de vizitatori din timpul week-end-ului. Știm că de vineri seara și până duminică Vama Veche este o destinație extrem de tranzitată. Acest fapt a creat tuturor mari dificultăți în respectarea recomandărilor legate de distanțarea socială. Locațiile vor fi deschise, însă propunem turiștilor un alt mod de a se destinde. Nu ne dorim să schimbăm Vama Veche și nici să fim acuzați că îngrădim opțiunile oamenilor de a-și petrece timpul liber. Dar trăim o amenințare reală, iar agenții economici au înțeles și au fost extrem de receptivi. Este un exercițiu de responsabilitate civică, de solidaritate. Scopul tuturor este acela de a menține Vama Veche drept destinație sigură pentru sezonul estival 2020. Astfel, în serile de vineri și sâmbătă, volumul muzicii va fi coborât, iar muzica va fi specifică unei atmosfere mai boeme”, a explicat primarul localității Limanu, Daniel Georgescu.

România a înregistrat sâmbătă cel mai grav bilanț al îmbolnăvirilor de la începutul pandemiei de coronavirus. Autoritățile au anunțat că în ultimele 24 de ore, 698 de persoane au fost testate pozitiv cu COVID-19, astfel că bilanțul total a cazurilor de contaminare, la nivel național, a ajuns la 32.079. Asta în condiţiile în care aproape 2.200 de români confirmaţi cu virusul SARS-CoV-2 au cerut să fie externaţi.

Cele 698 cazuri de îmbolnăvire au fost confirmate din 14.610 teste efectuate. Sunt 84 de cazuri în plus faţă de recordul precedent, înregistrat joi, când au fost anunțate 614 cazuri noi.

De asemenea, numărul pacienţilor aflaţi în stare gravă, internaţi în secţiile de terapie intensivă din ţară, este foarte mare - 239, în timp ce numărul românilor diagnosticați cu COVID-19 care au murit în ultimele 24 de ore a fost de 24.

