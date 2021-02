Aglomerație la porțile școlilor, după reluarea cursurilor. Părinții s-au îngrămădit să-i aștepte pe copii și unii n-au purtat nici mască de protecție (VIDEO)

Prima zi de școală în scenariul verde a fost un test al respectării măsurilor de protecție atât pentru copii, cât și pentru părinți și profesori. La Școala 11 din municipiul Buzău, din păcate, regulile nu au fost respectate deloc de către părinții sau bunicii elevilor. Aceștia s-au îngrămădit în jurul unității de învățământ pentru a-i aștepta pe cei mici, fără să respecte distanțarea fizică.

Pe lângă faptul că familiile îi așteptau pe elevi îngrămădiți în jurul școlii, unii dintre părinți nu purtau nici masca de protecție. Ba mai mult, la vederea jurnaliștilor și a camerelor de filmat, chiar se arătau intrigați când au fost întrebați de ce nu poartă masca.

Cum strada unde se află Școala 11 din municipiul Buzău este foarte îngustă, aglomerația creată de adulți în fața porții de acces a format și cozi de mașini.

Chiar dacă părinții sau bunicii nu au respectat normele de protecție în totalitate, cei mici au fost mult mai atenți la acest aspect. Piticii au purtat mască și nu s-au îngămădit atunci când s-au întâlnit cu colegii.

Un adevărat motiv de îngrijorare pentru școlile din Buzău este dat de faptul că profesorii care s-au vaccinat sunt într-un număr extrem de mic. Din păcate, nici perspectivele de viitor nu arată prea roz, pentru că programarile pentru următoarea lună sunt la fel de reduse.

