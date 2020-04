Aglomerație mare în Gara de Nord, în ciuda restricțiilor. Oamenii se îmbulzesc spre case, probabil pentru a petrece Paștele în familie, și nu respectă nici măcar distanțarea socială (VIDEO)

Aglomerație mare în Gara de Nord din Capitală, vineri dimineață, în ciuda faptului că România se află sub un regim drastic de restricții de circulație, impus prin ordonanțele militare adoptate pe fondul pandemiei de COVID-19. Cei mai mulți, probabil, se îndreaptă spre casele lor, pentru a petrece Paștele alături de familie. În orice caz, potrivit imaginilor surprinse la fața locului, oamenii prezenți în gară nici măcar nu respectă regulile de distanțare socială.



Marcel Vela, ministrul Afacerilor Interne, a anunțat vineri seară emiterea Ordonanței Militare nr. 9 din 2020, care prevede o excepție la normele de izolare pentru navigatori, stipulează că piețele agroalimentare din țară vor rămâne deschise în această perioadă, dar abordează și stuația lucrătorilor transfrontalieri care muncesc în zona de graniță cu Bulgaria. Totodată, actul normativ prelungește suspendarea zborurilor dinspre și înspre următoarele state: Marea Britanie, Irlanda de Nord, SUA, Belgia, Olanda, Turcia, Iran, Italia, Franța și Germania.

„Intrăm într-o perioadă foarte importantă pentru evoluția viitoare a gestionării situației legate de noul coronavirus. Trebuie să îmbinăm cu înțelepciune latura spirituală cu cea a prevenirii răspândirii acestui perfid inamic și a protejării sănătății publice. Fac apel să respectați prevederile ordonanțelor militare și a tuturor preverilor legale, inclusiv a recomandărilor BOR. Evitați aglomerările, interacțiunea cu alte persoane, nu mergeți în vizite și nu primiți oaspeți de Paște. Sunt conștient că este greu, motiv pentru care am și ajuns la un acord cu BOR pentru a ne asigura că Lumina Sfântă ajunge la toți românii care își doresc asta. Sunt încrezător că cu înțelepciune vom trece peste această perioadă dificilă. Prelungirea stării de urgență era un lucru imperios necesar”, a declarat Marcel Vela, când a anunțat emiterea Ordonanței Militare 9.



Președintele României, Klaus Iohannis, a emis marți decretul pentru prelungirea stării de urgență pe întreg teritoriul țării cu încă 30 de zile, până la jumătatea lunii mai. Tot atunci, șeful statului a atras atenția că nu este nicidecum momentul pentru relaxarea restricțiilor, deși acest lucru a fost cerut cu „inconștiență” de anumiți politicieni.

„Dragi români, pericolul nu a trecut, iar o relaxare a restricțiilor în perioada următoare, cum văd că cer cu inconștiență unii politicieni, ar duce la o creștere vertiginoasă de noi cazuri de infectare, suprapopularea spitalelor și o presiune uriașă pe sistemul nostru sanitar. Stați acasă pentru a nu ajunge pe un pat de spital! Stați acasă pentru a ne putea recăpăta viața cât mai repede, altfel vom avea un val de îmbolnăviri și de decese foarte mare. Ar însemna că toate eforturile, toate sacrificiile pe care le-am făcut până acum ar fi fost în van”, a declarant Iohnnis odată cu emiterea decretului.



Parlamentul României a încuviințat, joi, prelungirea stării de urgență, dar a făcut-o cu o serie de condiții care au nemulțumit puterea. Dacă ALDE și Pro România au votat împotriva aprobării decretului emis de președinte, PSD a condiționat votul pozitiv.

Astfel, Guvernul Orban va fi obligat să prezinte un raport săptămânal, în Parlament, cu privire la măsurile luate ca răspuns la pandemia de COVID-19. Totodată, cabinetul liberal nu va mai putea restrânge drepturi fundamentale prin ordonanțe militare.

