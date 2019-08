Aglomerație și nervi pe Aeroportul Otopeni: Mulți pasageri pierd avioanele din cauza cozilor de la ghișee (VIDEO)

Aeroportul Internaţional Henri Coandă s-a transformat într-un loc al nervilor întinşi la maximum. Este aglomerație infernală la ghişee, iar călătorii se plâng că ajung în faţa porţilor de îmbarcare, la închiderea lor şi pierd avioanele. Oamenii sunt trimişi să facă plângere la aeroport, dar tot pierd banii pe bilete.

Unii pasageri vin chiar cu patru sau cinci ore mai devreme la aeroport de frică să nu piardă avioanele din cauza aglomerației.

O soluție pentru această problemă ar fi instalarea unor aparate cu ajutorul cărora călătorii să își poată scana singuri documentele fără a mai fi nevoiți să piardă minute în șir la cozile de la ghișee.

De altfel, Poliția de Frontieră a transmis, printr-un comunicat de presă că licitația pentru cele șase astfel de porți automate pentru scanare este în desfășurare, iar dacă totul va decurge conform calendarului, acestea ar putea fi instalate la Aeroportul Otopeni în vara anului 2020.

