Agricultura de precizie: Sectorul agricol, modernizat prin digitalizare (VIDEO)

Cu ajutorul tehnologiei, fermierii au control asupra culturii și pot obține informatii clare și în timp real despre culturile administrate. De la an la an, noi tehnologii apar pe piaţă pentru a le ușura oamenilor munca. Agricultura de Precizie, un eveniment ajuns la a treia editie, a strâns și în acest an zeci de fermieri și producatori de tehnologie, care au discutat despre tehnologiile performante din agricultură.

„De fiecare dată ne-am propus să avem o platformă de lucru între fermieri și furnizorii de soluții pe tipul ăsta de soluții digitale și de precizie. Este o conferință tehnică în care fermierii își spun rezultatele obținute în fermă în urma aplicării acestor tehnologii, iar cei care furnizează soluții prezintă noutățile cu care vin an de an”, a declarat Mirela Scarlat, organizator.

Un astfel de sistem, care vine în ajutorul fermierilor, a fost prezentat în cadrul evenimentului și este deja folosit în mai multe zone din țara, în fermele private.

„Este vorba despre un sistem de monitorizare a parametrilor din aer și din sol. Este un sistem care transmite la distanță absolut toți acești parametri monitorizați în timp real și este și independent energetic, adica nu are nevoie de o sursa de alimentare”, a explicat Răzvan Ungurelu, manager de proiect.

O altă soluție ingenioasă pentru fermieri este harta web. Această platformă poate fi utilizată pe diferite dispozitive, atât pe telefon cât și pe calculator.

„Platforma noastră permite realizarea de analize pe date. Aici avem un exemplu de date satelitare care sunt incluse într-o platformă mai mare. Am făcut o analiză de tip hotspot care îmi arată care din aceste zone din cultura mea sunt mai mult sau mai puțin sănătoase”, a explicat fermierul Teofil Dascălu.

Fermierii sunt convinși că Agricultura de Precizie reprezinta noua tendință în agricultură însă și costurile sunt pe măsură.

”Reprezintă o nouă revoluție în agricultură. O revoluție care va influența modul în care vom mânca ți bineinteles sănătatea noastră. (...) Numai avantaje sunt. Dezavantajele sunt cele financiare... costă! Tehnologia costă!”, a spus Teofil Dascălu.

Pe lângă tehnologiile de ultimă generație pe care fermierii le-au putut vedea, organizatorii au pregătit pentru aceștia și surprize.

”Avem anul acesta două tombole de care suntem foarte încântați. Pot câștiga o dronă și mai avem și alte premii de care suntem foarte încântați la această ediție”, a mai spus Mirela Scarlat.

