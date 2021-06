Agricultura românească, în moarte clinică. Economistul Mircea Coșea: „Producătorul român a fost atacat într-o manieră brutală din 2007, când am devenit membri ai UE". Ungaria și Bulgaria, exemple de bune practici (VIDEO)

Deși România beneficiază de condiții naturale propice pentru o agricultură care să sprijine puternic economia, statul român nu a reușit să profite de aceste aspecte. Inflația dă mari bătăi de cap pensionarilor și în general, celor cu venituri mici, în timp ce produsele autohtone sunt din ce în ce mai rare, pe rafturile magazinelor, iar în străintătate, aproape inexistente. De asemenea, prețurile produselor românești, de cele mai multe ori, nu pot concura cu cele ale produselor de import, aspect explicat pentru B1 TV de către economistul Mircea Coșea.

România plătește cu vârf și îndesat greșelile guvernelor care s-au perindat la putere, în ultimele trei decenii, potrivit expertului.

„Viziunea pe care o are dreapta sau stânga din România se reduce, până la urmă, la un singur lucru: incapacitatea de a trece la reforme serioase, structurale, care să aducă posibilitatea creării unei valori adăugate mai mare (...) Economia României este în acest moment de tip manufacturier, suntem pe scara 2 a revoluției industriale. Alții ajung pe scara 4.0, o revoluție industrială care este altceva decât ceea ce facem noi. Deci, noi nu putem nici măcar să ne prelucrăm legumele și fructele pe care le culegem de pe câmp. Le culegem așa cum sunt, le trimitem așa cum sunt, în străinătate și de acolo de importăm sub formă de bulion sau altceva. Atât timp cât structura economiei românești nu suportă o modernizare rapidă, noi vom aduce populația într-o stare de pauperitate", a declarat Mircea Coșea pentru B1 TV, în emisiunea „Dosar de Politican", moderată de către Silviu Mănăstire.

Producătorul român este lovit din toate părțile, atenționează Mircea Coșea.

„Este consecința faptului că statul român nu acordă nicio improtanță producătorului român. Producătorul român a fost atacat într-o manieră brutală atunci când în 2007 am devenit membri ai Uniunii Europene. Acest capitol, al agriculturii, s-a negociat pe genunchi. Producătorul român nu beneficiază de aceleași indemnizații și aceleași costuri pe care UE le plătește pentru alții. Este defavorizat, pentru că nu mai are o rețea de magazine proprii și pentru că nu poate face față unei concurențe manageriale. Nu este organizat, nu poate să-și colecteze produsele, nu poate să le prelucreze", a mai punctat economistul.

Ungaria și Bulgaria au depășit România și în domeniul agriculturii, atenționează expertul, care a dezvoltat strategiile celor state vecine, pentru a fructifica la maximum potențialul.

„Ne considerăm superiori bulgarilor, dar ar trebui să învățăm din politicile lor, pe care le aplică de 10 ani de zile. Are o politică de ajutorare și de stimulare a producției interne într-o manieră cât se poate de elaborată. La ei, subvențiile se dau la timp - motorină, calamitate, nu întârziate, ca la noi. În al doilea rând, statul a creat o bază de colectate prin depozite - de colectare, sortare, etichetare, refrigerare. În al treilea rând, există diplomația economică, pe care am încercat-o și noi să o facem, dar a eșuat. Ce înseamnă asta?! Înseamnă că diplomații bulgari au sarcia de a căuta și de a ajuta producătorii bulgari să-și plaseze mărfurile pe piețele internaționale. Bulgaria participă participă la târguri internaționale de două-trei ori mai des decât noi. Un alt lucru pe care-l fac, spre deosebire de noi, este că promovează întoarcerea în agricultură a populației tinere, dându-le posibilitatea să acceseze la locuințe mai ieftine.

Pentru o politică și mai elaborată, să ne uităm la Ungaria, care a organizat agricultura astfel încât fostele cooperative comuniste s-au transformat în asociații de piață liberă, care sunt îndrumate de către stat spre piețe de desfacere. Ungaria și Bulgaria luptă luptă pentru a avea autorizate produse la normele europene. Au de câteva ori mai multe decât noi. Ungaria are de 600 de ori mai multe produse decât noi, conform ultimelor statistici.

(...) Să nu ne mire că este posibil ca producătorii români să renunțe la activitate, pentru că desfășurarea activității în acest moment, în agricultură, este foarte riscantă", a mai comentat Coșea.

