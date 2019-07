O boală care nu are simptome acaparează tot mai mulţi oameni din zonele sărace. E vorba de hepatita C. Pentru a depista bolnavii, autorităţile ar trebui să testeze toată lumea din aceste zone. O astfel de campanie a început în Bucureşti, în cartierele Rahova şi Ferentari. Rezultatele sunt îngrijorătoare: un sfert dintre persoanele cărora li s-au făcut analize sunt infectate cu virusul hepatitei C, transmite Digi24.

Hepatita C este o boală care se tratează, cu condiţia să fie depistată. Pentru că nu doare şi nici alte simptome care să îngijoreze nu are, mulţi oameni cred că sunt sănătoşi, aşa că nu fac analize. Virusul se transmite în special prin sânge.

În România se presupune că sunt 600.000 de bolnavi infectaţi cu virusul C. Depistaţi sunt numai 15%. Cei nedescoperiți împrăştie virusul, fără să ştie.

Adrian Streinu Cercel, managerul Institutului Matei Balş declară că peste 80% nu ai nici cel mai mic simptom. Poate sunt puţin obosiţi, dar dau vina pe slujbă. După urmează o perioadă de latență, în care virusul lucrează, își face treaba. Această perioadă poate dura și 30 de ani.