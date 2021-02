Ajutoare de urgență pentru rudele victimelor incendiului de la Institutul ”Matei Balș”: Câți bani vor primi familiile celor afectați

Premierul Florin Cîțu a anunțat, miercuri, la finalul ședinței Executivului că a fost aprobată o guvern privind acordarea de ajutoare de urgență pebtru familiile victimelor incendiului de la Institutul ”Matei Balș”.

„A fost aprobată o hotărâre de guvern din partea Ministerului Muncii, un lucru pe care l-am făcut și după tragedia de la Piatra Neamț. A fost aprobat o hotărâre de guvern prin care se propune acordarea de ajutoare de urgență pentru sprijinirea familiilor aparținătoare a victimelor tragediei de la Institutul Național „Matei Balș”, soldat cu decesul unor bolnavi și rănirea altora. Se propune ca familiile celor afectați să beneficieze de un ajutor de urgență în valoare de 5.000 de lei pentru fiecare persoană afectată”, a anunțat Florin Cîțu.

11 pacienți care erau internați în pavilionul V al Institutului ”Matei Balș” unde a avut loc incendiul au decedat. Cinci dintre ei au murit în ziua tragediei, iar alții și-au pierdut viața ulterior, în unitățile medicale în care au fost transferați.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.