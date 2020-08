Guvernul a emis o ordonanță de Urgență pentru acordarea unor ajutoare de stat în valoarea toală de peste 600 de milioane de lei. Cele două companii aviatice, TAROM și Blue Air au suferit pierderi masive din cauza efectelor pandemiei.

Practic, prin această ordonanță de urgență, statul român garantează în proporție de 100% împrumuturile de peste 600 de milioane de lei, precum și dobânzile și comisioanele aferente împrumuturilor.

Ordonanța de urgență autorizează Ministerul Finanțelor să emită, la solicitarea celor două companii aviatice două garanții de stat, pentru contractarea de către fiecare beneficiar a câte unui împrumut, pe o perioadă de șase ani, cu titlul de împrumut de stat.

Astfel, TAROM, companie cu capital românesc de stat va primi un împrumut în limita sumei de 312.744. 200 de lei, iar Blue Air, companie cu capital privat românesc, un împrumut în limita sumei de 300. 775. 000 de lei. Cele două ajutoare sunt menite să acopere cheltuielile de exploatare și de capital, necesare susținerii activității celor două companii, până la finalul acestui an. Sumele nu vor depăși valoarea pierderilor suferite în pandemie și cauzate de aceasta. Ministerul Finanțelor este instituția care va furniza ajutoarele de stat, iar Ministerul Transporturilor va fi administratorul acestora.

TAROM a înregistrat în martie 2020, un număr de aproximativ 93.000 de pasageri, mai puțin cu 57% față de câți fuseseră bugetați.

În plus, în luna aprilie, traficul de persoane pe cursele regulate a fost suspendat, fiind reluat abia în iulie, doar pe anumite rute transportul de persoane.

La rândul său, Blue Air a înregistrat tot în luna martie o scădere cu 60% a numărului de pasageri efectiv bugetați, față de cei transportați, în condițiile în care zborurile au fost suspendate odată cu începerea de 21 martie, iar în aprilie și mai suspendate în totalitate. Blue Air a operat doar zboruri charter și la cerere, iar veniturile obținute abia au acoperit costurile respectivelor curse.

Nota de fundamentare care a stat la baza emiterii ordonanței de urgență arată că fără ajutorul de stat, ambele companii riscă să ajungă în incapacitate de plată și ulterior în faliment. Atât TAROM cât și Blue Air se prezinte până pe 31 aprilie 2021 o analiză economico financiară, realizată de către un auditor financiar independent, care să arate pagubele reale suferite de cele două companii, în perioada 1 martie 2020 – 31 decembrie 2020.

TAROM și Blue Air, singurii transportatori aviatici ce operează servicii aeriene regulate asigură stabilitatea conectivității aeriene internaționale a României. Cele două companii acoperă aproape o treime din piața de transport aerian din țara noastră.

