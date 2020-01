TRAGEDIE pe Otopeni: Înalt funcționar suedez, MORT în aeroport (VIDEO)

Tragedie pe aeroportul Otopeni. Un înalt funcționar suedez, venit în vacanță în București, a murit chiar în cabinetul medical al aeroportului, informează B1 TV. Cauza probabilă a morții pare a fi un atac vascular-cerebral, dar conform procedurilor, moartea cetățeanului suedez a fost înregistrată ca „suspectă”.

Decesul funcționarului, chiar pe Aeroportul Henri Coandă, a stârnit rumoare în presa suedeză, întrucât Ake Goransson conducea Agenția Guvernamentală de Sprijin al Comunităților Religioase, instituție aflată în subordinea Ministerului Culturii de la Stockholm.

