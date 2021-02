Al 17-lea deces în urma incendiului de la Institutul Matei Balș: O femeie în vârstă de 80 de ani care fusese transferată la Spitalul Militar (VIDEO)

O femeie în vârstă de 80 de ani ce se afla în pavilionul în care a izbucnit incendiul de la Institutul Național de Boli Infecțioase „Matei Balș” a decedat, marți. După incidentul din 29 ianuarie, ea fusese transferată la Spitalul Militar Central din Capitală.

