La Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) are loc, vineri, al doilea termen din Dosarul Revoluției. Și de această dată a fost citat un număr foarte mare de persoane, așa încât reprezentanții instituției au luat măsuri speciale. Astfel, în interiorul instanței au fost amenajate bănci, după ce la primul termen de judecată au fost citate 5.000 de persoane și s-au prezentat peste 600 de oameni veniți din toată țara, victime sau rude ale victimelor Revoluției din 1989.

Fostul președinte al României Ion Iliescu, fostul vicepreședinte Gelu Voican Voiculescu și generalul Iosif Rus sunt acuzați de crime împotriva umanității. Aceeași acuzație i s-a adus și lui Emil Cico Dumitrescu, secretar de stat în Ministerul de Interne, dar acesta a decedat între timp.

La primul termen, din 29 noiembrie instanța a amânat discuțiile pentru data de 21 februarie 2020, în contextul în care două dintre părțile implicate, dintre care una arestată preventiv într-o altă speță, au cerut amânarea dezbaterilor. Totodată, judecătorul de cameră preliminară a constatat atunci o lipsă de procedură privind citarea mai multor părți vătămate.

În unele cazuri s-a constatat că persoanele citate decedaseră iar în altele că acestea nu mai locuiau la adresele cunoscute la momentul efectuării anchetei.

Astfel, judecătorul Florentina Dragomir a admis cererile de amânare și a stabilit un termen lung, pentru ca toate părțile interesate să studieze dosarul și a menționat că acesta este singurul termen care se acordă pentru acest motiv.

Abia după 30 de ani de la fapte, Dosarul Revoluției a ajuns pe masa judecătorilor de la Curtea Supremă.

Iar potrivit procurorilor, cei patru acuzați au fost printre oamenii care au luat decizia de a chema trupele sovietice, masate la graniţa de est a României. Anunţul privind solicitarea intervenţiei militare a URSS a fost făcut la TVR, pe 23 decembrie, moment în care televiziunea publică era sub control militar, iar armata era sub controlul grupării conduse de Ion Iliescu.

Procurorii mai susţin că gruparea Iliescu s-a constituit ca ”o grupare dizidentă care a avut drept scop înlăturarea fostului preşedinte Ceauşescu Nicolae, dar menţinerea României în sfera de influenţă a URSS”.

De asemenea, rechizitoriul mai arată că Ion Iliescu şi gruparea sa au instaurat o psihoză generalizată a terorismului şi s-au creat astfel diversiuni şi dezinformări care au dus la condamnarea şi execuţia cuplului Ceauşescu printr-un proces penal simulat.

