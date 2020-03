Autoritățile române au anunțat, luni, un al patrulea deces înregistrat la nivel național în urma infectării cu noul coronavirus.

Este vorba despre o femeie în vârstă de 72 ani, internată în data de 21 martie 2020 in Spitalul județean Suceava, cu afecțiuni asociate cronice (diabet, boli cardiovasculare) , fără context epidemiologic. Cum ea nu are istoric de călătorie și nu a venit în contact cu o persoană confirmată, putem spune că este vorba despre o transmitere intracomunitară.

Vestea vine în contetul în care cu o seară în urmă, duminică, Grupul de Comunicare Strategică a anunța un al treilea deces în urma contaminărilor depistate în România. Era vorba despre un bărbat de 70 de ani, care avea afecțiuni cronice preexistente. Acesta a fost internat la Spitalul Județean Piatra Neamț, apoi transferat la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași.

Primele două victime sunt un pacient de 67 de ani, care era internat în Craiova, și unul de 74 de ani, internat în București. Ambii aveau deja grave probleme de sănătate.

Potrivit informării de duminică ora 13.00, în România 66 de noi cazuri de îmbolnăviri au fost confirmate, astfel încât bilanțul total a ajuns la 433. Dintre acestea, 64 de cazuri au fost recuperate, asta însemnând că oamenii s-au vindecat și au fost externați. Pacienții nou confirmați au vârsta cuprinsă între 9 și 74 ani.

În carantină sunt 4.803 de persoane, iar în izolare 65.799.

În afara granițelor, opt români au murit din cauza COVID-19: șapte în Italia și unul în Franța. 43 de români din Diaspora sunt infectați cu noul virus.

