Încă o persoană a fost depistată pozitiv la testul pentru coronavirus pe teritoriul României. Este vorba despre un bărbat de 71 de ani din Suceava.

”În această după amiază, s-a confirmat al șaselea caz de infectare cu noul coronavirus în România COVID 19.

Este vorba despre un bărbat în vârstă de 71 de ani, care s-a întors din Lombardia în data de 28 februarie și se afla în autoizolare.

Conform primelor informații din teritoriu, în data de 2 martie 2020, bărbatul s-a prezentat la Spitalul Județean de Urgență Suceava, secția de boli infecțioase cu febră și frison unde a rămas internat. Pacientului i s-au recoltat probe, inclusiv pentru testul pentru noul coronavirus, al cărui rezultat a ieșit pozitiv.

În prezent, s-a declanșat anchetă epidemiologică pentru stabilirea contacților”, se arată într-un comunicat de presă al Grupului de comunicare strategică.

”Persoana din Suceava este pozitivă. Deja Inspectoratul pentru Situații de Urgență se pregătește pentru transportul persoanei la Iași, va ajunge în Centrul regional din Iași”, a anunțat Raed Afarat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență.

Acesta este al șaselea caz de contaminare confirmat în țara noastră. Totodată, este al doilea caz anunțat în cursul zilei de miercuri de autoritățile române.

Al cincilea caz este este un bărbat din Timișoara, nepotul bărbatului din același oraș, care fusese testat pozitiv pentru coronavirus cu o zi înainte, marți.

„În această după amiază, s-a confirmat al cincilea caz de infectare cu noul coronavirus în România COVID 19. Este vorba despre unul dintre contacții bărbatului de 47 de ani, din Timișoara, care a fost depistat pozitiv în cursul zilei de ieri. Mai precis, este nepotul acestuia în vârstă de 16 ani. Conform primelor informații din partea DSP Timiș, tânărul este asimptomatic, afebril. S-a solicitat transportul cu izoleta la Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș din Timișoara.

De asemenea, rezultatele de astăzi ale probelor luate de la bărbatul de 47 de ani sunt negative și urmează conform procedurii un nou test la distanță de 24 de ore față de ultimul realizat”, arată comunicatul Grupului de Comunicare Strategică.



Așadar, unchiul său fusese declarat infectat marți și devenea, astfel, al patrulea caz confirmat de îmbolnăvire cu Covid-19 în România. Bărbatul are o vârstă de 47 de ani și este tot din Timișoara.

Primul caz era anunțat în 26 februarie, în persoana unui tânăr din Gorj. Cu toate acestea, între timp, el a fost testat negativ deja de două ori consecutiv, astfel că autoritățile l-au declarat vindecat și au luat decizia să fie externat.

Al doilea caz este reprezentat de un bărbat de 45 de ani din Maramureș, care primește tratament simptomatic. El a fost la doctor în Italia, a ajuns cu febră în România, a fost internat la Clinica de boli infecțioase din Maramureș, apoi transferat la Cluj.

Al treilea caz e o femeie de 38 de ani din Timișoara. A mers la Bergamo (Italia), pe 25 februarie a prezentat primele simptome. Pe 27 februarie a mers la spital, a fost testată, a mers acasă în izolare.

Amintim, în acest context, că și Ucraina a confirmat un caz de infectare cu coronavirus. Este vorba despre un bărbat care a revenit din Italia, prin România, astfel că autoritățile române încearcă acum să refacă traseul acestuia pentru a putea demara o anchetă epidemiologică pe teritoriul țării noastre.

Bărbatul infectat a fost spitalizat sâmbătă la Cernăuţi.

