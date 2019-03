'Ăla a fost un chiștoc, nu un car de bălegar!' Tânără din București, revoltată că iubitul ei a fost amendat cu 2.000 lei după ce a aruncat pe jos țigara

Controversă în spațiul online după ce o tănără a povestit recoltată, pe Facebook, cum a fost amendat iubitul ei pentru că a aruncat chiștocul țigării pe jos, undeva în zona unirii din Capitală.

Ivanna Ravac, absolventă de actorie și DJ, potrivit paginii personale de socializare, este nemulțumită de amenda de 2.000 de lei aplicată de oamenii legii în condițiile în care pe jos era “un covor” de chiștoace și nimeni nu mai fusese amendat.

„2000 de lei e salariul minim pe economie. E chiria pe o lună la un apartament de patru camere. Și ăla a fost un chiștoc, nu un car de bălegar”.

“ „Băieți, am și eu o problemă: fusei săptămâna trecută cu boyfriendul prin Unirii, am fumat o țigară la metrou, omul a aruncat chiștocul pe jos și am purces unde aveam treabă. La două secunde după ce ne-am mișcat din loc, doi domni polițiști în civil l-au oprit pe boyfriend și l-au întrebat dacă știe cât e amenda pentru aruncat pe jos. El a zis că nu și a întrebat dacă 1. e pe undeva scrumieră/coș de gunoi și nu vede el, 2. s-a dat amendă pentru fiecare chiștoc din covorul de pe jos. Domnii s-au enervat că boyfriendul „le-a răspuns” (!) și i-au dat amendă. 2000 de lei.

Acuma știu că nu e frumos să arunci pe jos, că țară europeană, că de-aia nu putem să avem lucruri frumoase, pentru că încă există țărani de-ăștia ca mine și ca boyfriend care își sting țigările pe jos. Însă 2000 de lei e salariul minim pe economie. E chiria pe o lună la un apartament de patru camere. Și ăla a fost un chiștoc, nu un car de bălegar.

Boyfriendul a primit amenda acasă acum câteva zile. Fiincă am lipsit amândoi la orele de educație juridică de la școală (oh, wait, nu există așa ceva...), vă rog pe voi ăștia care aveți habar să mă ajutați cu un „cum se procedează în situațiile de genul ăsta”. Nu mă înțelegeți greșit, nu încearcă nimeni să fugă de responsabilitate sau să fenteze sistemul. Însă, așa cum am mai zis, 2000 de lei sunt 2000 de lei și un chiștoc e un nenorocit de chiștoc!

Chiar dacă n-aveți habar, dați totuși un share, poate ne puneți în legătură cu cineva care are. Ăla care mă ajută primește un moment de liniște în onoarea lui în live-ul de săptămâna asta. Mersi!”, este mesajul acesteia de pe Facebook, potrivit Digi24.

Ea a cerut ajutorul ‘prietenilor’ de pe Facebook, iar mesajul s-a viralizat. Evident, părerile sunt împărțite.

Unii spun că ar trebui să angajeze un avocat și să caute dreptatea la Tribunal, alții o critică vehement.

În discuție a intrat și Lucian Mândruță, cunoscut și pentru implicarea sa în protecția mediului.

“Ivanna are o problema: prietenul a aruncat un chistoc pe jos si a fost amendat cu 2000 de lei.

I se pare prea mult. Si cauta un avocat. Sa-i gasim unul?

Sau sa-i cautam, eu stiu, un implant cu bun simt, poate intelege ceva din asta?”, a scris Lucian Mândruță pe Facebook.