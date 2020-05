Alba: 7 persoane, reţinute după scandalul din Blaj. Au fost date amenzi de zeci de mii de lei (VIDEO)

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba a anunțat că șase persoane, cinci bărbați și o femeie, au fost reținute pentru tulburarea ordinii şi liniştii publice în urma scandalului care a avut loc vineri după-amiază în Blaj. În acest caz au fost aplicate și amenzi de 33.000 de lei pentru nerespectarea Ordonanțelor Militare emise în perioada stării de urgență. O a șaptea persoană a fost reținută pentru instigare publică.

Vineri după-amiază, circa 30 de polițiști, jandarmi și agenți locali au fost nevoiți să intervină pe strada Barbu Lăutaru din Blaj, după ce mai multe persoane care s-au strâns să petreacă de 1 Mai au început să se ia la bătaie. Zeci de oameni au fost implicați în acest incident.

Sursă Video U P / Youtube

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.