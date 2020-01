Imagini revoltăroare: Câine legat de o mașină și târât pe un drum din Alba (VIDEO)

Imagini revoltăroare surprinse într-o localitate din Alba. Un bărbat şi-a legat câinele de maşină şi a mers cu el aşa, mai mulţi kilometri. Un şofer a surprins întreaga scenă şi a postat imaginile pe internet, în speranţa că bărbatul fără milă va fi pedepsit, notează B1 TV.

Imaginile care provoacă revoltă au fost surprinse în prima zi a anului, în satul Sâncrai, din județul Alba. Un bărbat şi-a legat câinele de maşină şi a mers cu el aşa kilometri întregi. Din filmare se poate observa cum este chinuit patrupedul.

