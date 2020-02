Inundaţii în judeţul Alba. Hidrologii spun că pericolul nu a trecut (VIDEO)

Inundaţiile fac probleme în Alba. Râul Arieș a ieșit din matcă luni, în jurul amiezii, iar hidrologii au veşti proaste pentru locuitorii din apropierea albiei râului: pericolul apariţiei inundaţiilor rămâne la un nivel ridicat până miercuri seară.

Râul Arieş a ieşit din matcă între localităţile Albac și Vadu Moţilor, din Muţii Apuseni, informează B1 TV.

Apele învolburate au adus cu ele buşteni şi alte aluviuni care riscau să rămână blocate sub un pod şi să ducă astfel la inundarea gospodăriilor aflate în apropierea albiei râului.

TRAGEDIE TOTALĂ PENTRU CĂTĂLIN BOTEZATU! OPERAȚIA CUMPLITĂ NU A REUSIT! IMAGINI GREU DE PRIVIT (GALERIE FOTO)

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.