Spectacol la Alba Iulia, de Ziua Națională! Peste 1000 de militari, zeci de transportoare blindate și autospeciale, dar și 15 aeronave au participat la defilare (VIDEO)

A fost spectacol şi la Alba Iulia! Parada de Ziua Naţională a început în jurul prânzului în oraşul Marii Uniri, la scurt timp după ce s-au terminat festivităţile de la Bucureşti, informează B1 TV.

Dacă în Capitală a participat la eveniment președintele Klaus Iohannis, la Alba Iulia a mers premierul Ludovic Orban, care a dat startul defilării tradiţionale de 1 decembrie.

Parada a debutat cu prezentarea primelor tancuri.

