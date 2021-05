Alba Iulia: O adolescentă de 15 ani s-a sinucis. Ea s-a aruncat de la etajul 8 al unui bloc (VIDEO)

Incident tulburător la Alba Iulia. O adolescentă de 15 ani a murit, după ce s-a aruncat în gol de la etajul 8 al unui bloc. Potrivit martorilor, tânăra a ales să își pună capăt zilelor cu masca de protecție pe față. Polițiștii încearcă acum să înțeleagă ce a împins-o pe fată să recurgă la acest gest, informează B1 TV în Știrile B1, prezentate de Luiza Cergan.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.